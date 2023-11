Bullrich analiza presentar un amparo para mover el feriado del 20 de noviembre: “Perjudica a Milei”

La decisión todavía no está tomada. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, adelantó que analiza presentar un amparo para mover el feriado del 20 de este mes. “Perjudica a Javier Milei”, dijo la ex candidata a presidenta por JxC. Además, ratificó su apoyo al candidato libertario y pidió votar “por el cambio y no por la continuidad”.