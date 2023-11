Jaldo apuntó contra Milei: "Sus propuestas son apoderarse de los recursos del interior"

"Si a nosotros nos sacan los recursos coparticipables, que son los más importantes que tenemos la provincias, nos vamos a ver imposibilitados de cumplir con nuestras obligaciones; no sólo salariales: no vamos a poder atender en los hospitales, las camionetas de la Policía no podrán salir a hacer ronda para cuidar a la gente, no vamos a poder reponer insumos de los hospitales, no vamos a poder hacer ni siquiera diálisis para que la gente pueda estar bien", añadió.