Mayra Arena: "Me apasiona mi país y poder erradicar la pobreza"

“La política kirchnerista que subrayó las transferencias económicas a los sectores más pobres y todo el tiempo buscó generar un aumento de la demanda para que el pobre tenga más plata para comprar mercadería o lo que se necesite, presupone dos cosas: primero que la movilidad económica daba por sentada una movilidad cultural y eso no es así. Muchas veces en una familia se la puede ayudar económicamente y si no hay costumbre de mandar a los chicos a la escuela todos los días, costumbre de que la secundaria no se deja, costumbre de que no nos embarazamos hasta que no formamos una familia porque no puede aparecer un embarazo bueno todo eso que tiene que ver con el orden de la planificación cultural de la vida no cambia automáticamente por tener más plata no se soluciona tan fácil eso, por un lado”.