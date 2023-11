"Vicky" Sauze, íntima: ¿cómo piensa y qué objetivo tiene en mente la "leona" tucumana?

- Estoy muy contenta. Me siento muy bien, y siento que puedo aportarle al equipo cosas muy buenas. Me siento con mucha solidez, y eso te da confianza siempre. Lo bueno es que tengo muchas ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y de seguir sumando. Siento que cada día sumo un poquito más a mi experiencia como jugadora y eso me gusta, me sirve y me motiva. Ahora queda el camino más lindo (hacia los Juegos), así que es el momento de dar el gran salto, de dar un plus. Mi característica es intentar siempre ser mejor, intentar sumar cosas a mi juego y al equipo. Así que por eso vamos.