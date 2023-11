Paulo Dybala reveló qué le dijo José Mourinho tras la final del Mundial de Qatar 2022

La cantante había ya contado públicamente su deseo de casarse con Dybala. Durante una entrevista en América dijo "Él sueña con ser padre y yo con el casamiento” y reveló: “Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... yo espero a que él me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo”.