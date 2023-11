Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza cuestionaron el acuerdo entre Milei-Macri

Enfatizaron que por sus decisiones "pareciera" que Macri no interpretó correctamente el resultado de las elecciones del 22 de octubre ya que aseguraron que "pareciera que no bastó que la sociedad dejara a “‘Juntos por el cargo’ afuera de la posibilidad del balotage, pareciera que el Ex presidente no entiende el mensaje del más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre”.