M.O.: el fundamentalismoreligioso en guerra

Cuestión de puntería

Era previsible para cualquier artillero o fusilero que incursionar en la franja de Gaza para eliminar a los combatientes terroristas de Hamas y su brazo armado, las Brigadas Qassam, no era necesaria una buena puntería. Sólo la conciencia plena y no eludida de que en cada disparo mortífero de proyectiles o bombas, siempre habrá “efectos colaterales” (EC) llámense estos mujeres o niños. Y llámense hombres no combatientes, padres, trabajadores. Llámense estos EC viviendas familiares, escuelas, ambulancias, edificios públicos, o infraestructuras de servicios al pueblo gazatí.