Universitario, finalista del Torneo del Interior tras una remontada épica

Parecía imposible que pasara lo que pasó después. De repente, apareció ese Universitario que sabe jugar al rugby como pocos. La pelota empezó a pasar de mano en mano a una velocidad que Marista no pudo contener, y así llegó el primer try. Fue un tiki tiki espectacular, que partió desde las 22 propias y llegó hasta el ingoal tras una sucesión de offloads coronada por Martín Pintado. Serio contendiente a try del torneo.