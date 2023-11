Volvieron para llevar a la “Serpiente” a lo más alto

Gentile volvió el año pasado tras haber dejado en 2018. "En ese entonces me sentía saturado, estaba con muchas cosas. Pero a fines de 2021, mi hijo Mateo me empezó a preguntar cómo jugaba yo, porque él no había llegado a verme. A él le encanta el rugby y me preguntaba por qué no volvía. Le prometí que me iba a entrenar y de ahí veríamos qué pasaba, porque sentía que el camino era demasiado largo. Me habían llamado para dar una mano, pero no me sentía en condiciones físicas de jugar, pero tampoco en condiciones mentales de ser entrenador. Así que empecé la pretemporada y me desgarré tres veces seguidas. Cuando iba a tirar la toalla, mi esposa me volvió a empujar. Y de ahí no paré más", cuenta su caso el capitán.