Para los Vilma Palma sigue la fiesta con “La Pachanga”

El tema sonó durante 1992 por todos lados. Hasta las hinchadas de fútbol hicieron su versión. El Pájaro Gómez admite que “hay una base de 15 temas de Vilma Palma que son el vivo, y yo creo que eso no se puede superar. No busco hacer algo igual porque no me va a salir algo como eso. Hay muchos temas buenos de los últimos discos que no tienen difusión porque la gente quiere los clásicos de una banda como la nuestra que la luchó y explotó”.