"Dibu" Martínez se quedó con el premio Yashin, al ser elegido el mejor arquero del mundo

“No me lo esperaba ganar el premio. Las ansias estaban, pero hasta que no ves tu nombre no lo crees”, dijo el golero que se inició en Independiente y que recibió el premio de manos de su padre, que fue invitado por la organización, sin que el arquero lo sepa. “Tenerlo acá es una sorpresa. No sabía nada. Me dan ganas de llorar”, indicó.