Gerardo Morales: “Haré lo que tenga que hacer para que no gane Milei”

El dirigente de la UCR ya se manifestó en contra del pacto Macri-Milei. “Mauricio Macri no sabe de qué manera mentir. Javier Milei vendió los cargos, no conoce los límites entre lo público y lo privado, puede ser el Gobierno más corrupto de la Argentina. Más corrupto que el kirchnerismo. Me parece que es muy arriesgado lo que pide Mauricio Macri, además de una gran mentira”, señaló. “No puede responsabilizar a la hija de una decisión personal que ha tomado, en el marco de una ambición desmedida de poder, porque con Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) estaba fuera de juego. Está haciendo más campaña que Patricia ahora”, agregó. Además, apuntó contra los seguidores de La Libertad Avanza. “Y los libertarios, que querían barrer con la casta, ¿qué van a decir ahora?, ¿de qué se van a disfrazar? Ahora están abrazados y se han convertido en casta”, dijo.