Producciones argentinas se lucen en Star+

BOOGEYMAN: TU MIEDO ES REAL

Thriller salido de la mente del autor de best sellers Stephen King. Sadie Harper, una estudiante del colegio secundario y su hermana pequeña, Sawyer, están conmocionadas por la reciente muerte de su madre y no reciben mucho apoyo de su padre, Will, un terapeuta que está lidiando con su propio dolor. Cuando un paciente desesperado se presenta inesperadamente en su casa en busca de ayuda, deja tras de sí una aterradora entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas.