Noviembre y sus primeras novedades en la TV

TLC te acerca a historias auténticas de la vida real, protagonizadas por personajes que no podrás dejar de mirar. El próximo domingo a las 21.30. llega a TLC un nuevo spin off del exitoso reality “Todo en 90 días: última oportunidad”. El estreno te llevará a conocer la intimidad de cinco parejas que han llegado a un punto crítico en su relación. En un último intento por salvar sus relaciones, cada pareja participará en una escapada para parejas para determinar si pueden o no sanar viejas heridas. Junto a un equipo de profesionales, navegarán por los problemas de confianza, sexo, celos, enojo e intimidad a través de terapias grupales, sesiones de pareja, regresiones a vidas pasadas y actividades únicas dentro y fuera del resort. Al final de la escapada, cada pareja deberá decidir si permanecerá junta o seguirá su vida por separado.