Jorge Orlando López: el tucumano que forjó una amistad con Maradona desde sus comienzos

Además de la personalidad, López destacó las ganas de progresar que tenía el genio de Villa Fiorito, futbolísticamente hablando. “Después de los entrenamientos, me hacía quedar a mí para que vaya al arco, y pateaba tiros libres; o ponía dos remeras en cada ángulo, y hasta que no la volteaba, no se iba. También me tiraba centros a mí para que yo defina, y me hacía que yo tire centros para que él cabeceé. Era una persona que siempre quería mejorar, día a día. Por eso fue lo que fue a nivel futbolístico, a nivel mundial”, subrayó.