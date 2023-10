Turf: los santiagueños festejaron en las pruebas jerárquicas

Los resultados de todas las competencias fueron:



PRIMERA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “RE SIPAN 2019”

1° HIDDEN ENEMY

2° AMIGUILI SANT

3° BOBBY BACCALIERI

4° GLORIOSO IRENEO

5° NAVARATHINAM

6° GRAN JUANPUCHO

7° FORLI CHUCK

8° STAR CHECK

9° GREELEY JAN

10° MOMO SAMPLER

11° ABNEGADO

U° SIR VALENTINE

Jockey: José Vizcarra

Entrenador: Maximiliano Pérez

Stud: Rubio’s

Tiempo: 45”2/5



SEGUNDA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “PIRATE OF PEACE 2018”

1° ROYAL MONEY

2° MAYLA JOHAN

3° FLOWER DEVIL

4° OJO SALVAJE

5° BASKO JAVIER

6° EMM LABURANTE

7° THE DANI

8° PERFECT FANTASY

U° SORPRESO

Jockey: Cristian Rojas

Entrenador: Sergio Nieva

Stud: Guille e Isa

Tiempo: 1’26”2/5



TERCERA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “PROHIBITION 2018”

1° YODA

2° GEVREY CHAMBERTIN

3° ESHEBO

4° FORNATI

5° GOOD HEART

6° COUBERT

7° MAD TREASURE

8° OMEGA JOY

9° OBJETADO

10° ENGREIDO SAN

U° VIOLENTANGO

Jockey: Facundo Morán

Entrenador: Miguel Lobo

Stud: Los 2 Hermanos

Tiempo: 1’25”3/5



CUARTA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “GUILLERMO VISION 2017”

1° FUMERO

2° IZZARO

3° IT’S NEVER TOO LATE

4° BONUS EVENTUS

5° SUPER CORONA

6° NELSON SCAT

7° MONTLEY

8° GRAND SPRING

9° REAL ELECTRIC

10° MASTER PATRICK

11° CANDY GATO

12° MAIDAAN

U° GO RED

Jockey: Matías Rodríguez

Entrenador: Ángel Frías

Stud: Cutin

Tiempo: 1’20”1/5



QUINTA CARRERA

(1.300 metros)

CLASICO “POLLA DE POTRANCAS”

1° CLARA AMIGA

2° GATILLA BIEN

3° CUJA DE ORO

4° CARISMA HIT

5° ME ENCONTRASTE

6° PERNIGOTTI

U° LA CARMENSA

Jockey: Cristian Rojas

Entrenador: Sergio Speziale

Stud: Sergio Tomás

Tiempo: 1’20”1/5



SEXTA CARRERA

(1.500 metros)

CLASICO “POLLA DE POTRILLOS”

1° REMANENTE

2° SEÑOR ENCANTADO

3° TRENDIC TOPIC

4° RADIO WAVES

5° AQUA BOY

U° BUEN ROMANO

Jockey: Walter Marrades

Entrenador: Nelson Salazar

Stud: Celestina B

Tiempo: 1’31”2/5

SÉPTIMA CARRERA

(1.500 metros)

PREMIO “JOY HELADA 2019”

1° HIGH COMMANDER

2° PUNTO AZTECA

3° BALMAR

4° ABUELO ORLANDO

5° KYROV

6° BANDOLERO BOY

U° TONDO DANI

Jockey: Cristian Rojas

Entrenador: Sergio Nieva

Stud: Beto

Tiempo: 1’30”1/5





OCTAVA CARRERA

(1.800 metros)

ESPECIAL “3º ANIVERSARIO

REVISTA TURF MUNDIAL”

1° WATCHTOWER

2° SLEW OF VALID

3° MEZCAL

4° BIUTY SEIVER

5° GALAN GALES

6° EL GRAN CABRON

7° EL TINTO

8° FALLING FOR YOU

9° CITY OF FURY

10° EMMANUEL’S HEAVEN

U° ROHIT JOY

Jockey: Marcos Navarro

Entrenador: Lázaro Noguera Assad

Stud: L.C.J.

Tiempo: 1’56”1/5