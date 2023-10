Boca y Estudiantes protagonizaron un partido sin emoción

El primer tiempo del enfrentamiento en el estadio de La Bombonera no logró desatar pasiones. Boca intentó tomar la delantera con un disparo de Vicente Taborda a los 8 minutos, un esfuerzo desde fuera del área que no inquietó a los visitantes. Norberto Briasco también intentó a los 26 minutos, pero su disparo fue bloqueado y resultó en un córner que los dirigidos por Jorge Almirón no pudieron capitalizar. El momento más cercano a un gol llegó cuando el joven Jabes Saralegui desató un potente disparo a los 28 minutos, que fue hábilmente detenido por el arquero Mariano Andújar.