Cartas de lectores III: robo en el corazón de la ciudad

El viernes a la noche había estacionado mi hijo cerca de la entrada de Casa de Gobierno, por calle San Martín. Me bajé para ir a una farmacia para comprar medicamentos de urgencia y me robaron la billetera con pesos, DNI, tarjeta de crédito y débito. El policía, en mi cara no vio nada y lo peor, ante mi desesperación, le pedí que se fije en cámaras y me dijo: “No hay”. No hay en la Casa de Gobierno, entrada de todo el personal, hasta nuestros dirigentes. No lo puedo creer. Me robaron en donde se supone está la máxima seguridad. Yo hasta en mi lugar de trabajo y mi domicilio tengo cámaras. Sin palabras.