Boca y sus libros

Referentes de distintos espacios sociales radiografían a Riquelme como símbolo y jugador. “Si a mí me preguntaran con quién quiero jugar, yo no elegiría jugar con Maradona o Messi. El niño que hay en mí elegiría jugar con Bochini o con Riquelme, que son los que te la dan. Los otros son los que no te la dan. Estoy exagerando, claro que te la dan, pero cuando quieren. Un jugador como Riquelme es el que mejora a los demás, evidentemente. Te la da siempre redonda. Te la tira bien, te la tira a tu perfil, te la tira con espacio y con tiempo para que vos puedas hacer la jugada más indicada”, le define Alejandro Dolina a Tomasi.