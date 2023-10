Morales acusó a Macri de ser "el mariscal de la derrota de Juntos por el Cambio"

Anoche, el radicalismo emitió una fuerte respuesta ante los dichos del ex presidente, quien lanzó duras críticas a dirigentes radicales, a quienes acusó de “transar” con el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el Congreso. “La acusación del ingeniero Macri a la Unión Cívica Radical de haber transado en contra de los intereses de los argentinos constituye una ofensa inclasificable por parte de un ex presidente a quien nuestro partido sostuvo con lealtad durante los cuatro años de su gobierno”, señalaron en un comunicado, y consideraron que “las palabras del ex presidente son un ejercicio más de hipocresía”.