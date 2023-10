Mauricio Macri: “Con la farsa de la neutralidad apoyan a Massa”

E insistió con las críticas a los radicales. “Acá hay dos alternativas. La neutralidad para favorecer a Massa (o) decirle a nuestros votantes (que voten a Milei). No se puede con la farsa de la neutralidad que ellos se dediquen a apoyar a Massa. No puede ser. Aquellos que usan la neutralidad para favorecer a Massa que lo digan. Que Lousteau trate de explicar dónde está parado; que diga que va a votar a Massa, no me extrañaría nada. Que lo diga. Basta de tirar la piedra y esconder la mano. Que lo diga. Y el día que termine la elección nos reuniremos todos en JxC y discutiremos las cosas sobre la mesa”, exhortó.