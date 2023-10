Jorge Lanata aseguró que "Sergio Massa es un buen candidato" y que no votaría a Milei

También definió a la alianza entre Milei y Patricia Bullrich como "apresurada". "A mí me parece que todo el mundo se apresuró a discutir alianzas y cargos. Me parece que hay tiempo: después de una derrota lo mejor que podés hacer es tomarte un tiempo para ver por qué perdiste y no tomar las cosas con tanto dramatismo", inició su análisis Jorge Lanata y consideró que "hubo una urgencia en pronunciarse con cosas que para mí son banales".