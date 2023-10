Mauricio Macri cargó contra los radicales por reunirse con Massa y "transar" por detrás

En una entrevista en radio Mitre, Macri fue consultado sobre la posible ruptura del bloque luego de su decisión, que no fue bien vista por grande parte de la coalición, como los radicales. “No se rompió JxC, no al menos el que fundé yo”. Y luego, para justificar su decisión de elegir a Milei como el presidenciable a apoyar a semanas de la segunda vuelta, remarcó: “Somos el cambio o no somos nada”.