Qué harán los diputados electos Bussi y Campero con sus bancas en la Legislatura

El líder de Fuerza Republicana adelantó que va asumir su banca en la Legislatura, pero que su futuro dependerá de lo que disponga Milei. “Voy a asumir y luego voy a esperar para ver si Javier me necesita aquí o no”, comentó. En ese sentido, analizó que la gran mayoría de los diputados electos no cuentan con experiencia parlamentaria, a excepción del salteño Alfredo Olmedo y de él. “Creo que me puede necesitar ahí”, indicó.