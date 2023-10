Las elecciones presidenciales y los dos grandes impostores

El pueblo ya no soporta las rencillas de poder: sólo quiere dirigentes enfrascados en buscar la manera de darles soluciones. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y sus respectivos socios radicales, supusieron que dar la pelea interna significaba definir quién sería el próximo conductor de los destinos del país. Al final, lo que estaban definiendo era el camino para no ser más protagonistas del poder. Y en la política, el que no está sentado a la mesa del poder, está dibujado en el menú.