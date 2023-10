Boca le apunta a Racing, pero piensa en la gran final de la Libertadores

El padre de Riquelme salió a defender el nivel de Cavani en Boca

Jorge Riquelme, papá de Juan Román, también comenzó a vivir la gran final, donde el “xeneize” buscará el séptimo trofeo continental. “Estamos jugando bien, estamos jugando bien, sí. No sé si encontró el equipo, pero se juega bien. Está jugando muy bien. ¿O no?”, dijo el “Cacho” Riquelme y salió a defender a Edinson Cavani de los que lo critican por su falta de gol. “Lo que no me cae bien es cuando hablan mal de él, hablan mucho de Cavani. Es distinto. El distinto es ese. ¿Por qué erra goles? Porque los crea. Crea la jugada de gol, no es que le llega de casualidad y llegó y pateó. Lo que llega al área lo crea él. Es un crack, es un futbolista diferente”, opinó el padre del vicepresidente del club en el programa radial “Cadena Xeneize”. “Exactamente, Cavani facilita todo con un solo toque. No necesita tener uno, dos o tres. No, uno y tac. Es increíble lo que juega. Hay que disfrutarlo en vez de creerse todo lo que dicen muchos periodistas. No los entiendo a los que lo critican”, concluyó