“Estamos dejando de ser un Poder Judicial que pedía disculpas para ser uno que da respuestas”

Según Leiva “los resultados del trabajo de las unidades certificadas posiciona a Tucumán como un modelo para el resto de los poderes judiciales del país. Esta es una provincia que tiene su propia gobernanza de datos, formada a partir de nuestra propia lógica de gestión judicial. Y lo que es más, lo digo con la mayor humildad posible, porque en definitiva es trabajo de todos, este Poder Judicial termina constituyéndose en una suerte de faro de muchas de las provincias no solamente de la región sino del resto del país”. “Estas certificaciones se traducen en avanzar en una mejora constante. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en el caso del fuero Penal, que está completamente certificado, ¿y esto en qué se traduce? Hoy Tucumán es tal vez una de las únicas provincias, si no es la única, que tiene una tasa de resolución en primera instancia en el Fuero Penal del 100%. Es decir, 100 causas ingresan, 100 causas son resueltas”, dijo. Y finalmente, agradeció en nombre de la Corte a todo el personal que trabajó para obtener estas certificaciones. “Hoy me siento muy orgulloso por ser parte de un Poder Judicial que dejar de dar explicaciones y pide disculpas, para ser un Poder Judicial que va dando respuestas a la altura de las circunstancias. Estamos convencidos de que esto tiene que ser el fin de todo esto. Una mejor prestación del servicio de Justicia”, concluyó.