Piden perpetua para un comisario por el doble crimen de los productores

En cuanto al delito de apremios ilegales, requirió la absolución de Albornoz Marcelo, Mena, López, Décima, Sánchez y González. “Los testigos víctimas no pudieron identificarlos; de todos los testimonios surge que ellos llegan prácticamente a posteriori de que se dieran los acontecimientos fatales. Al no haber elementos suficientes la fiscalía no va a formular cargos contra estas seis personas”, fundamentó.