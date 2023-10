Crimen de los productores: “El comisario Romano le pegó tres tiros a mi papá”

Según manifestaron, esa tarde Orlando se encontraba junto a su familia en la cancha de Ojo de Agua cuando Bellido (que también estaba en el predio) lo llamó y, junto a Ramos y Olivera le dijo que lo meterían preso porque no tenía en regla los papeles del auto. “Cuando volvió me dijo “me buscan para hacer un trato por los papeles del auto”, contó su hermano Javier. Maribel dijo que los oficiales le pidieron plata a su hijo. “Piki (Bellido) dice que lo manda Lezcano y el comisario para que le dé $5.000; no los tengo, mi papá no me da”, citó a Orlando.