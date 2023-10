El Comando Sur y la Argentina: advertencia de EE.UU.

Browman le planteó a la alta jefa militar el acuerdo por 50 años que el estado argentino había firmado con China para permitirle vigilar el espacio desde su base en Bajada del Agrio, Neuquén. “Lo que me preocupa es que, como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, parece que toda la inversión se destina a infraestructuras críticas, pero se puede utilizar para un doble uso”, advirtió. “Son empresas estatales controladas por un gobierno que no respeta los derechos humanos de su propio pueblo y no respetará los de los países con los que trabajan”.