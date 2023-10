Contra el robo de cables y objetos de metal

El secuestro en un control vehicular de Jujuy al 3.500 de un camión cargado de objetos de metal sacados de cables, medidores de gas y de agua, así como picaportes y porteros de bronce, dio una idea de la gravedad de este tipo de ataques, que fue advertida hace pocos días por empresas prestatarias, las municipalidades capitalina y de Yerba Buena y por los mismos vecinos. Calles y barrios que quedan a oscuras, riesgo para transeúntes por el robo de tapas de medidores en las veredas, servicios que se reponen después de mucho tiempo por falta de repuestos para repararlos. Según un informe publicado el 1 de octubre, en lo que va del año fueron sustraídos 5.000 metros de cable y se dañaron 70 columnas de luz en San Miguel de Tucumán, y 45 transformadores y 700 medidores de electricidad fueron dañados en la provincia.

Un funcionario de la Municipalidad dijo que el vandalismo a columnas de iluminación, que antes se circunscribía a algunas zonas, ahora se ha extendido, así como el daño a los semáforos y a las farolas y postes de luz de los parques, paseos y plazas. Como este tipo de ataques deja a oscuras a los barrios, el funcionario estimó que se trata de acciones para generar oscuridad propicia para asaltos, aunque un responsable de seguridad de Yerba Buena opinó que, en el caso de la “ciudad jardín”, se cree que los robos se cometen para comercializar los metales en el mercado negro. Como sea, se trata de una realidad compleja. La empresa EDET contó que, para hacer frente al robo de cobre se reemplazaron los cables por otros de aluminio, pero el daño a los transformadores ha continuado.

En algunas zonas los ataques son constantes. Los vecinos de Villa Muñecas reclamaron que les roban no sólo los cables de luz sino también las conexiones del videocable. “Tenemos que soportar que anden caminando por los techos de nuestras casas como si nada porque están cortando los cables. Se reúne un grupo de aproximadamente 20 chicos que viven en las vías en una plaza que queda acá cerca y ahí se ponen de acuerdo para ver dónde va a robar cada uno, es una locura”, dijo un residente. Los vecinos que viven por la zona del canal del Camino del Perú denunciaron que estuvieron sin luz en las calles durante varias semanas y que los asaltos en las paradas de colectivos eran moneda corriente.

La Policía, así como en el caso del camión secuestrado, da cuenta con frecuencia de ladrones de cables o de metales de medidores de gas atrapados in fraganti. En Balcarce al 300 (3 de octubre); en 9 de Julio al 1.200 (el 26 de septiembre); en Bulnes y San Juan (el 17 de septiembre) y en un sanatorio de avenida Sarmiento (el 18 de septiembre). También se informó que se está trabajando en conjunto entre las fiscalías de Delitos Complejos y de Decisión Temprana con policías y las empresas de servicios. No obstante, aunque se producen detenciones como las mencionadas –en general se trata de vándalos o de marginales veinteañeros- al problema no para de crecer. En el Ministerio Público Fiscal se informó que se denuncian 50 casos de robo por mes, y eso tiene que ver sólo con daños importantes porque los robos menores prácticamente no son denunciados.

En este sentido, el secretario de Seguridad de Yerba Buena apuntó al meollo del problema: “Estamos trabajando en conjunto con la Policía sobre la vigilancia del Camino de Sirga porque es donde se dieron esos hechos. Además estamos tratando de que la Brigada de Investigaciones se aboque al tema de quiénes son los reducidores de los cables. Es necesario que la Justicia investigue quiénes compran los cables robados para después venderlos por kilo”, dijo. Es decir, no sólo se trata de detener a ladrones, sino de investigar quiénes les compran, para que se corte la cadena del negocio de metales robados. Este tipo de ilícitos producen un gran golpe económico tanto a las administraciones municipales como a las empresas prestatarias del servicio ya que los repuestos son costosos y hacen una suma importante al contabilizar la cantidad de artefactos que se deben reponer. Y afectan la seguridad de los vecinos.