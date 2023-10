Lo que necesitás saber si vas a tener una mascota exótica en tu casa

Hace cinco años me dieron en adopción a Galileo (gecko leopardo). También está Randall (axolote mexicano); su caso es muy particular ya que él convivía con otro axolote. Pero Randall completó su metamorfosis y ya no podía seguir viviendo en un medio acuático. Los axolotes son una especie de anfibios que pueden permanecer toda su vida en estado larval (acuático) pero ante situaciones de estrés, cambios de temperatura o PH del agua, completan su metamorfosis y pasan a ser adultos (acuático-terrestre). Debido a esto, su tutor no podía seguir cuidando de él y me lo ofreció en adopción. En mi casa pude armarle un acuaterrario acorde a sus necesidades. Casos muy similares son los de mis tarántulas y cucarachas de Madagascar. Es muy común que las personas adquieran mascotas exóticas y no se informen. Lamentablemente esos animalitos terminan falleciendo o abandonados.