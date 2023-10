Anuncian que hasta fin de año construirán dos baños en los senderos de San Javier

Los senderistas que ayer recorrían el lugar se mostraron conformes porque no había basura tirada. No obstante, Soledad y Laura Rodríguez remarcaron que hacen falta cestos de basura y un bebedero de agua en alguna parte del camino. Para Gonzalo Mercado Vicentín el estado de los senderos es excelente. Dijo que hay buena señalización en casi toda la travesía, salvo por el sector de la parte más alta, donde están la Puerta del Cielo y Cuesta Vieja. “Me encanta venir a este lugar, los caminos son accesibles, es seguro y está limpio. Me ayuda a despejarme y a tomar contacto con la naturaleza. Es mi cable a tierra”, relató Rodrigo Véliz.