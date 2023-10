Talento y dedicación, los motores de Mateo Carreras para llegar a Los Pumas

Aquel try

Para Javier, si hubo un momento en el que no le quedaron dudas de que la llegada de Mateo a Los Pumas era sólo cuestión de tiempo fue en el Argentino Juvenil de 2017, cuando jugando para los Naranjitas le marcó un try maradoniano a Buenos Aires gambeteando rivales en una cancha que era un barrial. “Igual, eso hacía siempre en el club, pero cuando hizo ese try dije: este sí o sí llega. Lo llamaron al Pladar, lo llevaron al Mundial, y siempre la descosió. Creo que se demoró bastante el llamado a Los Pumas, lo merecía antes. Tuve la suerte de verlo con los Pumitas en el Mundial M20 que se jugó en Argentina, y era de no creer. Lo mismo que te hacía en juveniles te lo hace ahora contra los mejores del mundo. Este tipo no tiene techo”, sentencia.