Habló la joven que denunció a los ex jugadores de Vélez: "Después de violarme y mientras sangraba, ellos se fueron a jugar al casino"

La incertidumbre sobre su futuro y el estigma social la atormentan. “Por momentos tengo una angustia que no la puedo frenar. Me asusta mi futuro. ¿Cómo sigo? ¿Me voy a poder reincorporar a mi trabajo de periodista deportiva?”, se pregunta Luli, enfrentando no solo el trauma del abuso, sino también el juicio social que acompaña a las víctimas de delitos sexuales.