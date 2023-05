Rugby: el tucumano Mateo Carreras, entre los mejores de Inglaterra

Con apenas 23 años, a Mateo Carreras le quedan muchos por delante en el rugby de alto nivel, pero no le será fácil superar las cifras de la temporada que acaba de cerrar con Newcastle Falcons en la Premiership, la primera división de Inglaterra. El tucumano se sobrepuso a las limitaciones de un equipo condenado a la parte de abajo de la tabla y firmó unas estadísticas espectaculares, que se tradujeron en varios reconocimientos por parte del club y a nivel liga. Uno de los más recientes fue haber sido incluido en el equipo ideal del torneo, honor en el que también estuvo incluido otro argentino, Julián Montoya (Leicester Tigers). El otro es que, si bien no pudo sostenerse como tryman del torneo (terminó con 13 tries, dos menos que Cadan Murley, de Harlequins), uno de los suyos fue elegido como mejor try de la temporada. Fue el que le marcó a Northampton Saints, en el que tomó la pelota en el fondo de su campo, encaró por el medio y gambeteó rivales con su cambio de paso a toda velocidad hasta llegar al ingoal. Una conquista que levantó a todo el estadio de su asiento, y que no fue aislada, ya que el wing formado en Los Tarcos plasmó varias apiladas similares a lo largo del torneo, algunas de las cuales terminaron en try y otras se frustraron en los metros finales. De hecho, entre los cuatro tries candidatos a mejor de la temporada, dos eran del tucumano: el otro consistía en otro slalom furioso ante Bristol Bears.

Esos reconocimientos se suman a los tres que le entregó el propio club el mes pasado (mejor try, mejor jugador elegido por los entrenadores y mejor jugador votado por la hinchada) y a la estadística del torneo en la que fue absoluto dominador: 74 rivales superados con la pelota en las manos, sacándole 18 de distancia al segundo