Pura furia: el cruce de Neymar con la hinchada de Brasil

“Ni siquiera vi lo que era, sólo lo vi cuando me golpeó. Me puse muy nervioso, condeno ese tipo de actitud, no hay que hacerlo; es muy malo para el fútbol, para el ser humano”, expresó Neymar, minutos después. Además, apuntó directamente contra el espectador que lo agredió: “un tipo que hace este tipo de cosas no es un tipo educado, no podrá educar a su hijo de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo”, sentenció.