Scaloni sobre el regreso de Messi ante Perú: "Hablaremos en estos días"

Además, el DT también se refirió a la chance de que Messi sume algunos minutos ante Perú, el próximo martes desde las 23, en Lima. "Hablaremos en estos días. Tiene dos entrenamientos más y veremos. No es descontado que juegue o no juegue. No hablé de eso. Era riesgoso que pueda tener más minutos de lo normal. Lo hablamos, estuvimos de acuerdo en eso y fue prudente. No queríamos tener un problema y el equipo puede tener nivel con chicos que pueden aportar otras cosas", advirtió.