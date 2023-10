Horóscopo chino: por qué el 2024 será un mejor año, según Ludovica Squirru

Acto seguido dio detalles acerca de por qué el 2023 es un año difícil. "Dentro de un período de 120 años, para los chinos este es el peor. Los chinos marcan ciclos cada 60 años, los ciclos grandes de cambios totales. Sus ciclos son inmensos, es decir, este año marca el final de un ciclo de decadencia total, donde los chinos aconsejan no casarse, no construir, no comenzar proyectos nuevos, porque todo está destinado a desaparecer", detalló.