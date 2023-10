¿La nueva fórmula de Scaloni? Julián Álvarez y Lautaro Martínez podrían jugar juntos

"Ya han jugado juntos de entrada, como con Jamaica. Yo estoy abierto a cualquier cosa, ya me conocen, eso no es un problema. Dependerá del partido, si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente. Más allá de que los dos son nueve, son de características diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido, que ya tenemos una idea, y en base a eso, decidiremos", explicó Scaloni sobre poner en el "11" titular a los delanteros de Manchester City e Inter, respectivamente.