Scaloni sobre la titularidad de Messi: "Hablaré antes para definir si juega de inicio o no"

Messi y la necesidad de una pretemporada

Al ser consultado sobre el hecho de que Lionel Messi no tuvo una pretemporada, Scaloni fue tajante. "No sé si la mayoría de los que están acá la tuvo. 'Leo' en este caso fue a competir directo, pero el resto hizo partidos en Estados Unidos. Ya no es más como antes que vas 15 días a la montaña a correr. Hoy el calendario implica jugar y jugar, y hay veces que pasa factura. Estamos en un momento en el que todos los jugadores lo están sintiendo", concluyó el DT.