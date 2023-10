Cómo sostener una rutina de ejercicios y no abandonar en la primera semana

Para mantenernos en nuestro propósito de hacer ejercicio de forma regular no debemos pecar de autoindulgentes pero tampoco de intransigentes. Por muy comprometidos que estemos con nuestro objetivo y por muy bien que nos hayamos planificado, seguro que tendremos algún momento de debilidad que nos aleje de ello y lo importante, en ese caso, es no frustrarse ni tirar la toalla, asumir nuestro incumplimiento como algo puntual, no definitivo.