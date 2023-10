El editorial de Van Mameren: "Los candidatos no le pueden dar a la sociedad previsibilidad"

También mencionó que la imprevisibilidad manda a nivel provincial. “O vos no querés saber quiénes van a ser los que van a formar parte del Gabinete de Osvaldo Jaldo o de Rossana Chahla. Sin embargo, no se dice. Cuando algo se esconde o no se quiere decir es porque no se tiene confianza. O porque no son capaces de dar la previsibilidad que estamos reclamando”, opinó.