El FdT y JxC miden fuerzas por la Ley de Alquileres: “La incertidumbre es terrible”

Si bien el ajuste cuatrimestral incluido en el dictamen de JxC cuenta con el visto bueno de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), Guzmán insistió con que es importante “que se llegue a una resolución” en la legislación. “Espero que no sigan haciendo el juego de cuántos votos tiene cada uno, o de ver si llaman a tal o cual (para convencerlo). Eso a la sociedad no le interesa”, remarcó. Advirtió luego sobre los efectos que está teniendo la falta de certezas en el mercado inmobiliario. “La incertidumbre es terrible. Esto provoca contratos irregulares, problemas entre propietarios e inquilinos y otros perjuicios”, añadió. Y aseguró luego que, al margen del dictamen que prospere en el recinto de Diputados, será necesaria una pronta revisión global de la cuestión para generar “una ley como corresponde”. “Las leyes, cuando son buenas, pueden transitar distintos períodos económicos. Esta ley fue tan mala que no pudo atravesar el primer cimbronazo. Quiere decir que no estuvo bien elaborada”, describió Guzmán.