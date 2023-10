Ignacio Maestro Puch: "Mientras haya goles, que los haga cualquiera"

De hecho, el único delantero que convirtió fue Mateo Coronel (será titular el lunes) por duplicado en el 2-2 con Argentinos. Los otros goles de Atlético fueron convertidos por Ramiro Carrera y Pereyra. De igual manera, a los delanteros “decanos” esto no parece preocuparles. “Está en el ADN del delantero buscar el gol, pero si no se puede debemos aportar al equipo lo que se pueda y desde donde se pueda. No importa quienes hagan los goles, yo quiero poner mi granito de arena desde donde me toque estar”, remarcó Maestro Puch.