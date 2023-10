Expertos en transplante renal, en Tucumán

“Contamos con la presencia de personalidades de primer nivel; está a la cabeza el doctor Domingo Casadei, que ha sido el mentor de todo lo que sucede en transplantes en Tucumán. Él ya ha venido para entregarnos su know how (saber hacer). A partir de eso, en 2012, la provincia pudo realizar el primer transplante renal. A partir de ahí, tenemos todo un camino recorrido, en el que hemos crecido muchísimo”, resumió a LA GACETA María José Alascio, subdirectora del Hospital Ángel C. Padilla y advirtió: “por los siniestros viales y demás accidentes, hay muchas personas que son candidatos o que son pasibles de ser donantes. Entonces tenemos mucha procuración de órganos; estamos segundos de los centros de transplantes del país”.