Rodríguez Larreta reconoció que fue un "un golpe muy duro" perder las internas con Bullrich

Por último, sin querer aludir a su amigo Sergio Massa (Unión por la Patria), Rodríguez Larreta lanzó que “no me imagino un país gobernado por Milei. No es lo que quiero (Milei) para gobernar la Argentina y lo he dicho: no a la violencia. No a la violencia ni a la agresión, no creo en eso. Propongo el acuerdo y viene el otro que propone pisarlo. Es exactamente lo contrario”.