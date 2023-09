Rodríguez Larreta, contra Katopodis: “Llamar a un paro a la obra pública es una barbaridad”

Sobre la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, el jefe de gobierno porteño señaló que "es una muestra más de los efectos de la inflación". "Dentro de un mes, vamos a estar corriendo de atrás de vuelta. Siempre la estamos corriendo de atrás. Acá, el problema de fondo en la Argentina es la inflación. No sólo no la logran bajar sino que cada mes sube más. La perspectiva para este mes viene subiendo con respecto al anterior. La inflación le come el bolsillo a la gente. Esta es una medida más, un parche de este gobierno que ha fracasado”, indicó.