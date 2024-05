Tiene 20 años, se dedicó a la peluquería y le cortó el pelo a Exequiel Palacios

Incluso, Amaya reconoce que fue todo un trámite convencer a sus familiares que se iba a dedicar a la peluquería. “No había ninguna que sepa de este rubro. Al principio, ninguno creía en mí. Incluso, mi mamá no quería saber nada. Pero siempre les repetía lo mismo: ‘voy a llegar lejos’. Es lo que me gustaba y tenía toda la fe de que me iba a ir bien. Todavía me falta un montón, pero estoy donde quiero”, relata.