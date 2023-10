Cartas de lectores: ¿Quién?

“¿Quién a quién?” Se cree que fue Lenin (Vladimir Ilich Ulianov) el que (en ruso: KTO KORO) formuló este slogan bolchevique durante los primeros años del dominio soviético. Frase con la que él “pueblo resumía el problema universal de una sociedad socialista: ¿Quién planifica a quién? ¿Quién dirige y domina a quién? ¿Quién asigna a los demás su puesto en la vida y quién tendrá lo que es suyo porque otros se lo han adjudicado? Estas son necesariamente las cuestiones esenciales que solo podrá decidir el poder supremo”. Son reflexiones del filósofo y pensador austríaco Friedrich Hayek en su libro “Camino de servidumbre”, acerca del socialismo. Es que estos días vimos aparecer una propaganda de un candidato a la presidencia que utilizó el slogan de campaña: “Tenemos con quién, tenemos con qué”, y me hizo acordar, salvando la diferencia, la famosa frase del líder de la Revolución Rusa. Porque en una Argentina rica en recursos, con una indigencia y pobreza que alarman, una dirigencia política en la que no caben los pobres y un Estado monstruoso “que todo lo puede” pero que no resuelve los problemas da la sensación que ese slogan apunta a que la alternativa sea que al llegar este candidato domine todas las finalidades humanas y en particular que disponga un completo poder sobre la posición de cada individuo en nuestra sociedad. Es que en este tiempo pre electoral él mismo, y que a su vez es ministro de Economía, maneja como un todopoderoso y a su antojo los fondos del Estado. Y seguro que con ello se siente que puede resolver todo sobre nuestras vidas, pero hasta aquí lo único que consiguió fue: más penuria económica, mayor inflación, destrucción de nuestra moneda y el mayor gasto fiscal conjugado con la mayor pobreza de nuestra historia política Argentina. Pues bien, y respecto al slogan “ahora tenemos con quién”: por favor sepa el pueblo votar.